Для рашистів це був стратегічний пункт - ворота на Донбас

І окупованими тимчасово ще залишаються 6% Харківщини. Це населені пункти на південному сході області. Обстрілюють росіяни й звільнені міста. Найбільше страждають Вовчанськ та Куп'янськ. По ним гатять з артилерії і вдень, і вночі. Під постійним ворожим вогнем і села вздовж лінії зіткнення.

Що відбувається на звільнених від російської армії територіях - розкаже Світлана Шекера.

У звільнені міста Харківщини вже завозять гуманітарну допомогу. У Балаклії люди із жадібністю розбирають пакунки. Пів року жили в окупації. І зараз у місті ані світла, ані води, ані зв'язку.

Володимир Линник, житель Балаклії:

Боялися всього, з погреба не вилазили. Як було тихо, вилазили. Поїсти, там в туалет збігати. А так жили в страху.

Марія не може стримати сліз.

Марія Тимофєєва, жителька Балаклії:

Не знаю, просто взрыв эмоций. Когда восьмого числа утром поговорила с мужем, он что у вас, вас освободили. Где ВСУ? Я говорю, я никого не видела. И только отхожу, у нас там единственная точка на площади, где мы могли хоть как-то связь поймать, интернет, я оттуда отхожу и вижу, как на площадь выезжает БТР с украинским флагом. Честно, сердце сжалось, я разревелась.

Від місцевої школи - лишилися самі руїни. Ця жінка - вчителька. Каже, відмовилася працювати на окупантів.

Я зразу сказала, я працювати не піду. Іти треба працювати, прославляти росію, прославляти. А я кажу пропрацювала 33 роки й виховувала в дітей патріотизм до рідної України.

Позицію вчительки окупанти не пробачали. І для таких як вона, та інших - підозрілих на їхню думку - забирали у катівню. Її облаштували у місцевому відділку поліції. Через неї пройшли дві сотні людей.

Сергій Болвінов, начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області:

Тут утримувалися як цивільні люди, працівники МНС, яких просто на вулиці схопили. Ми знаємо точно, що утримувалася вчителька.

Людей тут тримали в нелюдських умовах і катували.

Сергій Болвінов, начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області:

Прив'язуючи до пальців от такі, бачите, проводи з зав'язками. Ці зав'язки надівали на пальці, підсоєдіняли до телефона, накручували й запускали йому ток. Деяких лякали, проводячи постріли поверх їх голів. Бачите. Отвори. Був встановлений один такий факт, коли рашисти забили на смерть цивільну людину.

З 28 тисяч людей, які жили в Балаклії, зараз лишилося не більше восьми тисяч. У місті не працює геть нічого.

Степан Масельський, голова Ізюмської райдержадміністрації:

Немає комунальників. Теж люди працювали без зарплати, їх начинали тероризувати, вони виїжджали, тікали як хто міг. Зараз збираємо всіх до кучі, просимо, щоб повернулися, щоб відновити критичну інфраструктуру.

Український прапор вже підняли й в Ізюмі.

Для рашистів це був стратегічний пункт - ворота на Донбас. Російських солдатів тут було більше, ніж місцевих мешканців. Місто - вщент зруйноване. Напередодні - в Ізюмі побував президент. Подякував захисникам.

Володимир Зеленський, президент України:

За те, що ви звільняєте нашу державу від ворога, від терористів рф, і від зрадників. Які з папірцями штучних республік зрадили нашій державі. Так само звільняйте їх швидше. Напевно можна окупувати територію нашої держави, але точно не можна окупувати наш народ, українських людей.

За даними президента, за п'ять днів контрнаступу українські війська пройшли 110 кілометрів. Деокуповано майже 400 населених пунктів. Та частина Харківщини - ще лишається під контролем окупантів.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

У нас було під окупацією 30% території Харківської області. Ця інформація постійно уточнюється, т.щ. коли ми говоримо, що населений пункт звільнений, то там проведена вже зачистка нашими ЗС і ми наразі говорити поки що у відсотках зарано, оскільки військова операція безпосередньо триває. Але під окупацією залишається близько 15% нашої території.

Ворог так просто не йде і поливає вогнем прикордонні містечка - Куп'янськ, Нескучне, Гоптівку, Високу Яругу.