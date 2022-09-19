Святогірськ на Донеччині - відновлюється після тримісячної окупації рашистами. На початку літа під шквальним вогнем ворожої артилерії наші захисники змушені були залишити місто. А кілька днів тому - їм знову вдалося взяти Святогірськ під контроль. У звільненому Святогірську побували наші колеги з Військового телебачення.

Якого лиха накоїла армія терористів? Про це - наступний матеріал.

Євгенія Гордієнко, воєнна кореспондентка:

Святогірськ - туристичне і мальовниче місто. Було. До приходу російських військ. Позаду мене знаходиться Святогірська Свято-Успенська лавра. Її російські військові нещадно обстрілювали, спалювали скити й храми, вбивали ченців і біженців, яких лавра прихистила у своїх стінах. Це черговий доказ того, що росія немає нічого святого.

Православній святині на правому березі річки Сіверський Донець - понад півтисячоліття! Ще навесні рашисти, які називають себе глибоко віруючими людьми, по цьому намоленому місцю - били з важкої зброї, мов по мішені у тирі. Ворожі снаряди й бомби - руйнували скити лаври, яка стала прихистком для сотень людей.

Спалена ворожа техніка тепер - чорніє на фоні святині. Окупувавши Святогірськ, рашисти навмисно розташували свої артилерійські установки майже впритул до церков, а тому українським військовослужбовцям довелося знищувати ворога - ювелірно точними ударами.

Тимофій, військовослужбовець Збройних сил України:

У Святогірськ заходила техніка через Ярову. С Новосьолок там пряма дорога. І арта їх зустрічала. З 8 ранку до 2 часов ночі відпрацьовувала наша артилерія. Вона просто палила все, що могла, все, що рухалось.

Зрештою, на початку цього тижня нашим захисникам вдалося звільнити місто від ворога.

Підрозділ Національної гвардії України, Збройних сил України та тероборони зайшли у місто Святогірськ. Крок за кроком, метр за метром ми звільняємо нашу землю від окупанта.

Рашисти - поспіхом накивали п'ятами, лишивши нашим бійцям чимало трофеїв.

Все, що лишилося від техніки. Все валяється, гранати.

Про тяжкі бої за Святогірськ свідчать пошкоджені будинки й розгромлені магазини.

Анна, жителька м. Святогірськ:

По хатах тільки дуже побито, в мене всі вікна зверху до низу. І я не вставила - всі побиті.

Місцеві згадують: окупанти позбавили їх усіх благ цивілізації.

Дмитро, житель м. Святогірськ:

Газа сразу не было, ни связи, ни света, ни воды, все в одно время, хоба хоба хоба, интернет еще кое-как был, потом интернет пропал и свет пропал. Это как раз с приходом росиян. - Да. Было намного хуже, при Украине все было, зашел, купил, по карточке купить можно было.

Нині наші захисники відкинули ворога - на кілька десятків кілометрів. Усю територію Святогірська тепер контролюють Збройні сили України.

Позивний "Вуйко", військовослужбовець ЗСУ:

Ситуація стабільна. Зараз поки що фронт активно не просувається ні в яку сторону, ведуться позиційні бої.

Росіяни продовжують доводити, що їхня армія вбивць - ще й зграя безбожників. Напередодні ворожа артилерія знову обстріляла Святогірськ. Рашистські снаряди вбили одну людину, дитина - дістала поранення.

Євгенія Гордієнко, воєнна кореспондентка: