"Референдум" на Донбасі: у росії виключили перемовини з Україною [ Редагувати ]
Голова комітету держдуми з міжнародних справ та лідера лдпр Леонід Слуцький заявив про те, що після можливого псевдореферендуму щодо "приєднання" Донбасу до росії мови про мирні переговори з Україною не може бути. Про це пише ТАСС.
Мова про переговори, на жаль, не може бути вже давно. Захід і "рухома хунта в Києві" заявили про те, що вони не готові до переговорів.
Варто зазначити, що ці заяву з боку російських чиновників звучать, м'яко кажучи, смішно. Бо ще раніше на Банковій попереджали, після "референдумів" рф зведе нанівець можливість мирних переговорів з Україною.
При цьому й президент володимирзеленський заявляв, "референдуми" на окупованих територіях закриють для російської федерації можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.
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