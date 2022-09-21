Голова комітету держдуми з міжнародних справ та лідера лдпр Леонід Слуцький заявив про те, що після можливого псевдореферендуму щодо "приєднання" Донбасу до росії мови про мирні переговори з Україною не може бути. Про це пише ТАСС.

Мова про переговори, на жаль, не може бути вже давно. Захід і "рухома хунта в Києві" заявили про те, що вони не готові до переговорів.

Варто зазначити, що ці заяву з боку російських чиновників звучать, м'яко кажучи, смішно. Бо ще раніше на Банковій попереджали, після "референдумів" рф зведе нанівець можливість мирних переговорів з Україною.

При цьому й президент володимирзеленський заявляв, "референдуми" на окупованих територіях закриють для російської федерації можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.