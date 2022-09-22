Зеленський збирав Ставку: обговорили мобілізацію в рф і псевдореферендуми [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 22 вересня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє Офіс президента.
Під час засідання Верховному Головнокомандувачу доповіли про оперативну ситуацію вздовж усієї лінії фронту. Зокрема, сили оборони досягли успіху у знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських загарбників. На визначених напрямках проводиться активна контрбатарейна боротьба задля придушення сил противника.
За інформацією Головнокомандувача ЗСУ, на сьогодні втрати живої сили окупантів сягнули понад 50 тисяч осіб. Відправляючи солдатів воювати в Україну, російське військово-політичне командування несе повну відповідальність за винищення громадян РФ.
У зустрічі взяли участь: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, а також командувачі оперативних напрямків.
Нагадаємо, генерал Забродський пояснив, чим мобілізація в росії може бути небезпечною для України.
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Учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних груп щодо активних дій сил оборони з деокупації українських територій. За результатами були ухвалені відповідні рішення, зокрема щодо забезпечення безпеки у звільнених населених пунктах.
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