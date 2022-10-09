Україна потрапила до "групи смерті" у відборі на Євро-2024: результати жеребкування [ Редагувати ]
Відбулося жеребкування відбіркової частини чемпіонату Європи-2024 з футболу. Своїх суперників у кваліфікації дізналася і збірна України.
Участь у жеребкуванні кваліфікації Євро-2024 взяли 53 команди. Крім Німеччини (господарі) та росії, яку відсторонили через збройне вторгнення в Україну. Команди розділили на сім кошиків - відповідно до результату у Лізі Націй 2022/23.
Україна мала обмеження щодо суперників перед жеребкуванням. Вона не могла натрапити на Білорусь, яка бере участь у війні проти України на боці росії.
- кошик Ліги Націй: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія.
- перший кошик: Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща.
- другий кошик: Франція, Австрія, Чехія, Англія, Вельс, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія.
- третій кошик: Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія.
- четвертий кошик: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарери, Північна Македонія.
- п'ятий кошик: Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта.
- шостий кошик: Андорра, Сан-Маріно, Ліхтенштейн.
Результати жеребкування
За результатами жеребкування Україна потрапила до "групи смерті" - до Італії та Англії (фіналісти Євро-2020), а також Північної Македонії та Мальти.
- А: Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр.
- В: Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар.
- С: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта.
- D: Хорватія, Вельс, Вірменія, Туреччина, Латвія.
- E: Польща, Чехія, Албанія, Фарери, Молдова.
- F: Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія.
- G: Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва.
- H: Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Маріно.
- I: Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Люксембург, Білорусь, Андорра.
- J: Португалія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Косово, Словаччина, Ліхтенштейн.
На Євро-2024 вийдуть 20 команд - по дві найкращих з кожної групи. Ще три учасники визначаться у плей-оф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у сезоні 2022/23 Ліги Націй.
Відбір почнеться у березні 2023 року.
Нагадаємо, збірна Італії стала чемпіоном Європи з футболу 2020 року.
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