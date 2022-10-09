Відбулося жеребкування відбіркової частини чемпіонату Європи-2024 з футболу. Своїх суперників у кваліфікації дізналася і збірна України.

Участь у жеребкуванні кваліфікації Євро-2024 взяли 53 команди. Крім Німеччини (господарі) та росії, яку відсторонили через збройне вторгнення в Україну. Команди розділили на сім кошиків - відповідно до результату у Лізі Націй 2022/23.

Україна мала обмеження щодо суперників перед жеребкуванням. Вона не могла натрапити на Білорусь, яка бере участь у війні проти України на боці росії.

кошик Ліги Націй: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія.

Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія. перший кошик: Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща.

Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща. другий кошик: Франція, Австрія, Чехія, Англія, Вельс, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія.

Франція, Австрія, Чехія, Англія, Вельс, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія. третій кошик: Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія.

Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія. четвертий кошик: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарери, Північна Македонія.

Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарери, Північна Македонія. п'ятий кошик: Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта.

Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта. шостий кошик: Андорра, Сан-Маріно, Ліхтенштейн.

Результати жеребкування

За результатами жеребкування Україна потрапила до "групи смерті" - до Італії та Англії (фіналісти Євро-2020), а також Північної Македонії та Мальти.

А: Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр.

Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр. В: Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар.

Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар. С: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта.

Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта. D: Хорватія, Вельс, Вірменія, Туреччина, Латвія.

Хорватія, Вельс, Вірменія, Туреччина, Латвія. E: Польща, Чехія, Албанія, Фарери, Молдова.

Польща, Чехія, Албанія, Фарери, Молдова. F: Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія.

Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія. G: Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва.

Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва. H: Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Маріно.

Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Маріно. I: Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Люксембург, Білорусь, Андорра.

Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Люксембург, Білорусь, Андорра. J: Португалія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Косово, Словаччина, Ліхтенштейн.

На Євро-2024 вийдуть 20 команд - по дві найкращих з кожної групи. Ще три учасники визначаться у плей-оф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у сезоні 2022/23 Ліги Націй.

Відбір почнеться у березні 2023 року.

Нагадаємо, збірна Італії стала чемпіоном Європи з футболу 2020 року.