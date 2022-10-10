Чоловік ледь залишився живим: приліт ракети по "мосту Кличка" у Києві потрапив на відео [ Редагувати ]
Фото: вибух
Камера спостереження зафіксувала потужний удар по пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз у центрі Києва.
На іншому відео видно, як в момент вибуху на мосту знаходився чоловік.
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