росія вранці випустила по Україні 75 ракет – Залужний [ Редагувати ]
Російські війська цього ранку, 10 жовтня, вже випустили по території України 75 ракет. Система ППО збила 41 із них.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА. Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО. Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян. Однак ворожа атака триває. Закликаю всіх знаходитися в укриттях", – написав Залужний.
Нагадаємо, вранці 10 жовтня росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Зокрема, було завдано ударів по Києву, Харкову, Дніпру та іншим областям.
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