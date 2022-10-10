Російські війська цього ранку, 10 жовтня, вже випустили по території України 75 ракет. Система ППО збила 41 із них.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА. Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО. Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян. Однак ворожа атака триває. Закликаю всіх знаходитися в укриттях", – написав Залужний.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Зокрема, було завдано ударів по Києву, Харкову, Дніпру та іншим областям.