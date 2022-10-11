Немає для українців слова "неможливо". Притула та Стерненко повідомили про завершення "збору на помсту".

Українці задонатили понад 352 мільйони гривень.

3 цих коштів придбають 50 дронів-камікадзе RAM II з наземними станціями на суму 100 мільйонів гривень.

Ще 252 мільйони підуть на винищення росіян, деталі будуть згодом.

Вони також подякували усім, хто продовжує донатити на щоденні закупівлі! Рахунки за посиланням.