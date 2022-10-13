росія вдарила ракетами по Львівській області: подробиці [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти 13 жовтня завдали ракетного удару по Львівській області. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено один з військових об'єктів.
Про це повідомляє в Telegram глава Львівської ОВА Максим Козицький.
"Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає", - зазначив посадовець.
Козицький вказав, що по Львівській області росіяни випустили 3 ракети. Одну із них збила система ППО.
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