Загроза ракетного удару: скільки "Калібрів" тримає росія у Чорному морі [ Редагувати ]
У Чорному морі нині перебуває 2 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 12 крилатими ракетами.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Угруповання ворога нараховує 9 кораблів і катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Серед них 2 ВДК і 2 носії крилатих ракет з сумарним залпом 12 "Калібрів", - зазначили українські військові.
В ОК "Південь" закликали громадян не наражати себе на небезпеку, бути пильними, свідомими та обережними.
"Обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги правильно й доречно. Бережіть власне життя та життя своїх близьких", - додали наші воїни.
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