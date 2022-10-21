Південнокорейська компанія з виробництва техніки LG може закрити завод у Підмосков'ї (випускає холодильники, пральні машини та телевізори) та перенести виробництво до Узбекистану або Казахстану. Про це розповіло "Коммерсанту" джерело на ринку побутової техніки.

LG веде переговори в Узбекистані з компанією Artel, на потужностях якої виготовляється техніка Samsung. У Казахстані у компанії з 1998 року не працює завод.

Як зазначають експерти, вигідніше буде перенести виробництво до Узбекистану. За словами одного з джерел, частина топ-менеджменту вже релокували до Ташкента. Інше джерело каже, що LG домовляється з владою Казахстану.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому виробники електроніки та побутової техніки почали зупиняти постачання продукції до рф.

Компанія LG призупинила постачання продукції до росії у березні. Після шести місяців з початку вторгнення в Україну частка ринку телевізорів компанії LG у рф впала вдвічі - з 21,6% до 10,1%.

Американська Whirlpool (випускала в Липецькій області техніку Indesit, Whirlpool, Hotpoint) продала активи в рф турецькій Arcelik (техніка Blomberg, Beko та ін.). Німецький Bosch розпочав пошуки покупця на свій російський бізнес.