LG переносить виробництво з росії до Узбекистану чи Казахстану - ЗМІ [ Редагувати ]
Південнокорейська компанія з виробництва техніки LG може закрити завод у Підмосков'ї (випускає холодильники, пральні машини та телевізори) та перенести виробництво до Узбекистану або Казахстану. Про це розповіло "Коммерсанту" джерело на ринку побутової техніки.
LG веде переговори в Узбекистані з компанією Artel, на потужностях якої виготовляється техніка Samsung. У Казахстані у компанії з 1998 року не працює завод.
Як зазначають експерти, вигідніше буде перенести виробництво до Узбекистану. За словами одного з джерел, частина топ-менеджменту вже релокували до Ташкента. Інше джерело каже, що LG домовляється з владою Казахстану.
Після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому виробники електроніки та побутової техніки почали зупиняти постачання продукції до рф.
Компанія LG призупинила постачання продукції до росії у березні. Після шести місяців з початку вторгнення в Україну частка ринку телевізорів компанії LG у рф впала вдвічі - з 21,6% до 10,1%.
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