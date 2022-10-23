Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не братиме участі у виборах лідера Консервативної партії та нового глави уряду. Він не зміг заручитися підтримкою 100 депутатів-торі, передає Sky News.

У неділю, 23 жовтня, Джонсон опублікував заяву:

Я думаю, що маю добрі шанси привести Консервативну партію до перемоги на [загальних] виборах у 2024 році. Є велика ймовірність, що я був би успішним на [партійних] виборах серед членів Консервативної партії, і що я міг би повернутися на Даунінг-стріт у п'ятницю (28 жовтня). Але впродовж останніх днів я, на жаль, дійшов висновку, що це буде неправильно.

Борис Джонсон, який обіймав посаду прем'єра з липня 2019-го року оголосив про свою відставку 7 липня після серії скандалів і масових відставок міністрів, але, як і раніше, користується популярністю серед деяких депутатів-консерваторів та членів партії, зазначає Sky News. Він обіймав посаду прем'єра з липня 2019-го року.

На посаді прем'єра Бориса Джонсона змінила Ліз Трасс, яка відпрацювала рекордно короткі 45 днів.

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Бен Воллес відмовився боротися за посаду прем'єр-міністра, але дав зрозуміти, що підтримає кандидатуру Бориса Джонсона.