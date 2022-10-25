Главу "Мотор Січ" можуть обміняти на українських військовополонених: що заявили у Зеленського [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого затримали за підозрою у здійсненні державної зради, можуть обміняти на українських військовополонених.
Про це він сказав в ефірі "Настоящего времени".
"Ми, якщо потрібно, все зробимо для того, щоб забрати реальних громадян України, не ось цих фіктивних ряджених, скажімо так, червоних директорів, а реальних громадян. Робитимемо все, що завгодно. І ці суб'єкти можуть потрапити теж в обмінний список" , - Заявив Подоляк.
Як приклад, він нагадав, коли в обмін на Віктора Медведчука Україні вдалося повернути 215 українських полонених.
"За Медведчуком, ви бачите, використали суб'єкт: віддали, отримали всі дані, всі свідчення, віддали - займайтеся там своїм Медведчуком. Забрали своїх класних хлопців. Я сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-яку можливість, будь-яких людей, особливо громадян росії, для того щоб забрати своїх пацанів", - резюмував Подоляк.
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