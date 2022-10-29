Російське окупаційно-терористичне військо вивело військову техніку з аеродрому "Чорнобаївка", що за 10 км від Херсона.

Про це свідчать супунтикові знімки станом на 27 жовтня, опубліковані військовим блогером Тімом Ерхартом у твіттері.

Знімки з космосу зробила компанія SATELLOGIC, завдяки яким можна побачити, що на аеродромі майже не залишилося військової техніки російських окупантів.

"Майже всі транспортні засоби були вивезені", - констатував Ерхарт.

Також на знімках видно численні траншеї і капоніри (фортифікаційна споруди, що забезпечують ведення вогню в двох протилежних напрямках), які залишили після себе окупанти. Ворог використовував аеродром для базування армійської авіації, а також розмістив там склади з боєприпасами.

Наразі немає офіційної інформації, чи присутні в Чорнобаївці значні сили окупаційного війська, чи ні.