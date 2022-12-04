Міністерство охорони здоров'я просить тимчасово припинити планові госпіталізації по Україні. КМДА вже направила відповідні рекомендаційні листи до медзакладів столиці. Про це РБК-Україна повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська.

Рішення про плановість госпіталізації ухвалює лікар. Водночас є окремі стани - не ургентні, коли, наприклад, зволікання навіть з плановим лікуванням може ускладнити лікування певної патології пізніше. Тоді лікар може ухвалювати рішення про госпіталізацію. І ніхто не скаже йому, що цей випадок є плановим чи не плановим. Це відпрацьований механізм. Ми вже його застосовували під час спалаху COVID-19.

У листі МОЗу роз'яснюється, що необхідність припинити планові госпіталізації викликана через російську агресію і можливі аварійні вимкнення електро-, тепло- та водопостачання.

У медзакладах регіонів та Києва просять перевірити можливість використання резервного живлення, тепла, незалежних джерел водозабору, запасу ліків тощо.

Про зупинення планових операцій та госпіталізацій у разі блекауту раніше заявляла заступниця голови МОЗ України Марія Карчевич.

З нашого боку надано рекомендації, якщо буде тривале відключення світла, то планові госпіталізації та планові операції будуть призупинені для того, щоб не перевантажувати заклади. Прийматимуться лише ургентні дії, операції.

За даними національної енергетичної компанії "Укренерго", в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції.