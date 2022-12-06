Єврорада через Угорщину не змогла погодити пакет допомоги Україні на 18 млрд євро [ Редагувати ]
Під час засідання Євроради 6 грудня країни-члени ЄС не змогли повністю узгодити пакет фінансової допомоги для України, який передбачає надання їй кредитної підтримки у розмірі до 18 млрд євро в 2023 році. Раніше узгодження пакету відмовилася підтримати Угорщина.
Міністр фінансів Чехії Збінек Станюра за підсумками засідання заявив:
На жаль, ми не змогли сьогодні прийняти пакет повністю... Наша мета залишається незмінною - почати перераховувати Україні кошти на початку січня.
Причиною безрезультатного завершення сьогоднішніх переговорів представників країн ЄС стала позиція угорського уряду. Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга повідомив, що країна проти поправок до фінансового законодавства.
Новий пакет фінансової допомоги Україні схвалено Європарламентом у листопаді. Крім надання довгострокових кредитів на пільгових умовах, пакет передбачав відновлення країни після закінчення бойових дій та допомогу в ремонті зруйнованої інфраструктури.
Раніше Угорщина шокувала заявою про небажання тренувати бійців ЗСУ.
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