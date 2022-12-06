Сполучені Штати мають достатні запаси озброєння, щоб продовжувати допомагати Україні.

Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман на конференції, організованій римським інститутом LUISS.

"У США достатньо запасів зброї, щоб продовжувати допомагати Україні", - наголосила заступник держсекретаря США.

Вона також заявила, що найшвидший шлях до миру в Україні для росії – це вивести свої війська з чужої території.

"Росія має вивести всі свої війська з України – і точка", - сказала Шерман на конференції у Римі.

Вона додала, що західним державам вдалося допомогти Україні протистояти неспровокованому вторгненню Москви, і антиросійська коаліція й надалі має дотримуватися єдиного курсу допомоги Україні.