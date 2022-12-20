До державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі $2 млрд з цільового фонду Світового банку. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Це вже другий транш з гранту загальним розміром 4,5 млрд дол. США. Кошти надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку, у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Кошти спрямують на забезпечення пенсійних виплат і заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій. Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив:

З перших днів злочинного вторгнення рф в Україну, Сполучені Штати підтримують нас на всіх можливих напрямах, в тому числі надаючи фінансову допомогу для держбюджету у формі грантів. Така допомога є надзвичайно важливою, адже не тільки дозволяє зберегти можливість вчасно і в повному обсязі здійснювати пріоритетні соціальні платежі, а ще й не збільшує подальше боргове навантаження на держбюджет.

Загалом, після початку повномасштабного вторгнення рф, Україна отримала від США вже $12 млрд у формі грантів. Сполучені Штати є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги серед усіх країн-партнерів у 2022 році.

17 грудня Канада перерахувала Україні $366,5 млн з доходів від суверенних облігацій.