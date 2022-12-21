росія не проводитиме мілітаризації економіки та країни. Про це президент росії володимир путін заявив на розширеному засіданні колегії міноборони рф.

Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности, где надо, а там где было и не надо на самом деле - мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики...

А делать что-то излишнее - в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, в социальных сферах, хочу подчеркнуть это еще раз - мы не намерены и не будем этого делать.