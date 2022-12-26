росія оголосила у розшук журналіста Bellingcat Христо Грозєва [ Редагувати ]
Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук журналіста-розслідувача проекту Bellingcat Христа Грозєва.
Про це повідомляє ТАСС.
У базі даних МВС рф не зазначено, за якою саме статтею КК розшукується Грозєв.
Проте, як повідомляє "Медуза", журналіста звинувачують у поширенні "фейків про російську армію".
Крім того, у липні стало відомо, що ФСБ звинуватила Грозєва у допомозі українській розвідці, яка нібито планувала викрасти російський військовий літак.
по темі
росія може спробувати зробити для українців темними останні дні 2022 року
Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що російська армія з початку осені почала зіштовхуватися з технічним голодом
Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що російські окупанти планують нові масовані удари по Україні
В ніч проти понеділка, 26 грудня, у рф пролунали вибухи на аеродромі Енгельс
В ніч проти понеділка, 26 грудня, у рф пролунали вибухи на аеродромі "Енгельс"