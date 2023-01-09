Грузія відмовила Україні повернути передані у 2008 році ЗРК "Бук" [ Редагувати ]
Українська влада просила Грузію повернути передані їй у 2008 році зенітно-ракетні комплекси "Бук" для відбиття російської агресії, але отримала відмову. Про це у статті для "Європейської правди" повідомив тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов.
Українська сторона послідовна у своїх запитах до всіх міжнародних партнерів, у тому числі Грузії, щодо надання озброєння, військової техніки та боєприпасів, а також відверто заявляла про життєву необхідність в озброєнні на самому початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.
За словами дипломата, запит України включав ЗРК "Бук", передані Україною Грузії під час війни 2008 року, а також протитанкові комплекси Javelin від США. На їх передачу американська влада дала згоду і навіть запропонувала замінити їх на новіші комплекси, стверджує Касьянов.
Незважаючи на те, що уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу, Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з РФ.
Нагадаємо, що Грузія воювала з Росією в Південній Осетії (1989-1992 рр.), в Абхазії (1992-1993) і під час "п'ятиденної війни" 2008 року.
Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі раніше стверджував, що Україна неодноразово просила відкрити "другий фронт" проти рф.
Голова правлячої партії "Грузинська мрія" Георгій Кобахідзе пропонував організувати всенародний референдум і запитати на ньому, чи хочуть грузини війни з росією, але цю ініціативу відкинули депутати парламенту.
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