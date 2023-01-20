Jerry Heil отримала престижну музичну нагороду MME Awards 2023 [ Редагувати ]
Українська співачка Jerry Heil здобула престижну музичну нагороду MME Awards 2023, яка представляє сучасне та майбутнє звучання Європи. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
Співачку нагородили у категорії Public Choice Award, в якій вибір роблять меломани з країн Європи шляхом голосування. Jerry Heil також отримає приз у розмірі 5000 євро та живий виступ у студії Deezer.
Українські музиканти отримують цю престижну нагороду вже втретє поспіль. Попередніми лауреатами були alyona alyona та Alina Pash.
Серед попередніх лауреатів премії - Rosalía, Dua Lipa, Stromae, Hozier, Meskerem Mees, Blanks, Pale Waves і Christine and the Queens.
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