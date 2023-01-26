Коли можуть початися переговори з рф: Зеленський оцінив ситуацію [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не хоче мирних переговорів, а продовжує вести війну. Україна та рф можуть повернутися за стіл переговорів лише після виведення російських військ та визнання помилок з боку москви. Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.
Вони не хочуть переговорів, і так було до вторгнення. Президент путін так вирішив. Я переконаний, що Україна для нього - це лише перший крок.
Він переконаний, що російський диктатор володимир путін веде "велику війну". Водночас Зеленський нагадав, що Україна зможе розпочати переговори з рф лише після виведення путінських військ.
Ми сподіваємося, що як тільки росія виведе свої війська назад на свою територію, вони визнають свої великі помилки і в російській федерації буде новий уряд. Ми сусіди. Тільки тоді ми вирішуватимемо цю ситуацію. Тоді, напевно, можливі переговори.
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