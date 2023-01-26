Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не хоче мирних переговорів, а продовжує вести війну. Україна та рф можуть повернутися за стіл переговорів лише після виведення російських військ та визнання помилок з боку москви. Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.

Вони не хочуть переговорів, і так було до вторгнення. Президент путін так вирішив. Я переконаний, що Україна для нього - це лише перший крок.

Він переконаний, що російський диктатор володимир путін веде "велику війну". Водночас Зеленський нагадав, що Україна зможе розпочати переговори з рф лише після виведення путінських військ.