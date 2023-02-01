Синоптик розповіла про погоду в Україні найближчими днями [ Редагувати ]
На Україну насувається похолодання, яке повністю запанує за кілька днів. Очікуються мороз та сніг.
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.
За цими даними, зміниться погода найближчими вихідними.
"Похолодання розпочнеться з найближчих суботи-неділі. Й увесь наступний тиждень буде в Україні морозним та з періодичним снігом", - прогнозує вона.
У четвер, 2 лютого, у переважній більшості областей країни місцями можливий сніг та мокрий сніг. На автошляхах - ожеледиця.
Температура повітря протягом дня коливатиметься від 0 до +4 градусів, на півдні буде тепліше - від +4 до +7 градусів.
У Києві найближчої ночі очікується до -2 градусів, завтра вдень до +2 градусів. Сьогодні очікується мокрий сніг.
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