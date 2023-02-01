На Україну насувається похолодання, яке повністю запанує за кілька днів. Очікуються мороз та сніг.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

За цими даними, зміниться погода найближчими вихідними.

"Похолодання розпочнеться з найближчих суботи-неділі. Й увесь наступний тиждень буде в Україні морозним та з періодичним снігом", - прогнозує вона.

У четвер, 2 лютого, у переважній більшості областей країни місцями можливий сніг та мокрий сніг. На автошляхах - ожеледиця.

Температура повітря протягом дня коливатиметься від 0 до +4 градусів, на півдні буде тепліше - від +4 до +7 градусів.

У Києві найближчої ночі очікується до -2 градусів, завтра вдень до +2 градусів. Сьогодні очікується мокрий сніг.