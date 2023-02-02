Вранці 2 лютого російські окупанти завдали ударів по Куп'янському району. Внаслідок обстрілів поранення отримали дві особи.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 07:00 окупанти обстріляли Куп'янськ. Там внаслідок атаки поранено жінку 67 років. Під обстріл потрапило і село Кругляківка Куп'янського району, внаслідок чого поранення отримав 46-річний співробітник ДСНС.

Також вранці було обстріляно смт Козача Лопань, пошкоджено будівлю селищної ради. Попередньо, без постраждалих.

Крім того, Синєгубов розповів, що минулої доби російські окупанти обстріляли низку населених пунктів області. Під вогнем була переважно приватна житлова забудова. Багато будинків пошкоджено, вибито вікна та зруйновано господарські будівлі.