Новий наступ росії може бути у Харківській чи Запорізькій областях. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив агентству Reuters.

За його словами, українське керівництво очікує, що росіяни можуть почати наступати на північному сході Харківщини або на півдні Запоріжжя.

Спроби наступу або в харківському, або в запорізькому напрямку, звичайно, будуть зроблені. Наскільки вони будуть успішними, залежатиме від нас.

За словами секретаря РНБО, ​російські війська промацуютькі українську оборону в Запорізькій області, яка є частиною сухопутного коридору, який контролюється Москвою, до окупованого Криму. Україна готується до можливого наступу, але багато залежить від західних поставок.

Дуже багато питань залежить від кількості поставок снарядів. Тому що якщо у вас є зброя, але нема чим стріляти, то це виклик.

Раніше американський інститут вивчення війни повідомляв, що чекати від росіян серйозного наступу у напрямку Запоріжжя не варто. Водночас під загрозою Луганська і Донецька області. Очільник Харківщини Олег Синєгубов допускає контрнаступ рф у його області.