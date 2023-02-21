Литва висміяла заяви росіян про НАТО: вас перемагає не Альянс, а українці [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Російських чиновників починає дратувати, що їх солдати програють Україні на полі бою, тому вони почали прикриватися вигаданою війною з НАТО.
Про це повідомляє глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Twitter.
"НАТО не перебуває у стані війни з Росією. НАТО навіть не розпочинав спеціальну військову операцію проти Росії. Росію перемагають українці, а не НАТО. Це дратує деяких людей, і це видно", - написав міністр.
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