Російських чиновників починає дратувати, що їх солдати програють Україні на полі бою, тому вони почали прикриватися вигаданою війною з НАТО.

Про це повідомляє глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Twitter.

"НАТО не перебуває у стані війни з Росією. НАТО навіть не розпочинав спеціальну військову операцію проти Росії. Росію перемагають українці, а не НАТО. Це дратує деяких людей, і це видно", - написав міністр.