"Мы исходим из невозможности де-юре для украинской стороны вести какие-то переговоры" - Пєсков [ Редагувати ]
росія поки не бачить з боку України сигналів про готовність до переговорів. Про це заявив на брифінгу речник володимира путіна Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію білоруського диктатора лукашенка щодо необхідності мирного договору між москвою та Києвом.
Существуют определенные реалии, я имею в виду новые российские территории, существует Конституция рф, которую нельзя не учитывать, которой российская сторона не сможет поступиться никогда. Существуют определенные цели рф, которые она выполняет в ходе СВО. Разумеется, при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима, это может являться и за столом переговоров. Главным является достижение наших целей, это является нашим приоритетом.
На запитання журналістів, наскільки зараз сприятливий момент для мирних переговорів з Україною, Пєсков сказав:
Пока, честно говоря, наверное, никто не может констатировать какие-либо сигналы с украинской стороны. Пока мы исходим из невозможности де-юре для украинской стороны вести какие-то переговоры. Из этого и исходим.
Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що перед переговорами треба деокупувати території по максимуму.
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