Надання допомоги та зброї Україні сприяє забезпеченню безпеки країн-учасниць Північноатлантичного альянсу. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час міжнародної конференції у Гельсінкі.

Дехто побоюється, що наша підтримка України несе ризики ескалації. Але поки наш найбільший сусід готовий вдертися до іншої країни, вільних від ризику варіантів не існує. Без сумніву найбільший ризик з усіх, це якщо президент путін переможе в Україні. Тож підтримувати Україну - це не лише моральне право, а й наша безпека.

Столтенберг зазначив, що в НАТО стурбовані можливим постачанням Китаю летальної допомоги росії.

Тому ми маємо дати Україні все, що їй потрібно, щоб перемогти.

За словами генсека, країни НАТО та їхні партнери вже передали Києву військову допомогу на понад $100 млрд.

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив поставки винищувачів F-16 з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.