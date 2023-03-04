Попри плани рф Україна виходить з опалювального сезону з профіцитом потужності [ Редагувати ]
Україна, попри плани росіян, на завершення опалювального сезону виходить з профіцитом потужності. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
росія задіяла безпрецедентні сили, сподіваючись залишити українців протягом зими 2022 - 2023 рр. без світла, водо- та теплопостачання та зі зруйнованою енергетикою. Плани ворога зазнали краху.
Галущенко повідомив, що Україна попри всі спроби росіян виходить з профіцитом потужності, з достатніми запасами газу та вугілля, а головне з досвідом та підтримкою потужної міжнародної коаліції.
Очільник Міненерго повідомив, що воєнний вплив на українську енергосистему зі сторони агресора був і залишається безпрецедентним. Загалом з жовтня минулого року росіянами по енергетичній інфраструктурі України було здійснено 31 повітряну атаку, з яких 14 масовані ракетні удари та 17 - атак групами дронів-камікадзе.
по темі
Станом на вівторок, 28 лютого, енергетики відновили живлення Одеси та Одеського району
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що українці вже два тижні живуть без відключень світла
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що світло в Україні більше не вимикатимуть за однієї умови
У вівторок, 21 лютого, енергосистема України працює стабільно з резервом
У понеділок, 20 лютого, у Києві не планують відновлювати застосування відключень електроенергії