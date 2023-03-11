Сьогодні, 11 березня, роботу централізованого теплопостачання в Києві відновили в повному обсязі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Мер столиці повідомив, що комунальники ще працюють над видаленням повітря в системах опалення окремих будинків. Не дивлячись на це, за його словами, теплогенеруюче обладнання працює в оптимальних параметрах.

"Електро- та водопостачання в столиці також функціонує в штатному режимі", - зауважив Кличко.