У Києві повністю відновили теплопостачання після удару рф [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Сьогодні, 11 березня, роботу централізованого теплопостачання в Києві відновили в повному обсязі.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
Мер столиці повідомив, що комунальники ще працюють над видаленням повітря в системах опалення окремих будинків. Не дивлячись на це, за його словами, теплогенеруюче обладнання працює в оптимальних параметрах.
"Електро- та водопостачання в столиці також функціонує в штатному режимі", - зауважив Кличко.
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