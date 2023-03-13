Над Маріуполем активізувалася російська авіація (відео) [ Редагувати ]
У понеділок зранку, 13 березня, у небі над Маріуполем активізувалася авіація російських окупантів. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
Ворожі літаки прямували у бік Запоріжжя.
Небо Маріуполя зранку. Знову авіація в бік Запоріжжя. Потім будуть дивуваться розмінування системами ППО гіперзвукових падаючих кранів.
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