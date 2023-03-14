У вівторок вранці, 14 березня, у Чорному морі знаходиться на чергуванні один підводний корабель, здатний нести на собі 4 ракети типу "Калібр" – це вказує на можливість ракетного удару по Україні, можливо точкового та по конкретним цілям.

Про це сказала Наталія Гуменюк, речник Оперативного командування "Південь".

"Ми уважно відстежуємо ситуацію в Чорному морі, який корабельний склад окупанти вивели в море. Учора в морі було 10 кораблів росіян, серед яких було 3 ракетоносії. Сьогодні станом на ранок ситуація дещо змінилася, бо на нашому боці "Нептун" (я зараз говорю не тільки про бога морів, а й ракетний комплекс)", - пояснила Гуменюк, додавши, що надводні ракетоносії відвели до пунктів базування, і як правило росіяни звідти не здійснюють запуски.