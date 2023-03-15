Війська Рф вдарили по Херсонській області з артилерії та "Градів" [ Редагувати ]
Окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область з використанням ствольної артилерії та "Градів".
Про це повідомляє в Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Повідомляється, що противник здійснив 78 обстрілів, при цьому випустивши 396 снарядів із важкої артилерії та "Градів".
Обласний центр війська РФ обстріляли сім разів. При цьому 27 снарядів потрапили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки, територію підприємства. На жаль, є постраждалі – 4 особи отримали поранення, серед них двоє співробітників ДСНС.
по темі
У понеділок, 13 березня, у Херсоні знову пролунали звуки вибухів. У місті та області поки не оголосили повітряну тривогу
У селі Посад-Покровське в Херсонській області підірвалися на російській міні четверо піротехніків ДСНС
Наразі повітряної тривоги не оголошували
У неділю, 12 березня, в Херсоні пролунали звуки вибухів
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про те, що кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Херсона 11 березня зросла