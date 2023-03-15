Окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область з використанням ствольної артилерії та "Градів".

Про це повідомляє в Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Повідомляється, що противник здійснив 78 обстрілів, при цьому випустивши 396 снарядів із важкої артилерії та "Градів".

Обласний центр війська РФ обстріляли сім разів. При цьому 27 снарядів потрапили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки, територію підприємства. На жаль, є постраждалі – 4 особи отримали поранення, серед них двоє співробітників ДСНС.