Обстріл Запоріжжя: війська рф вдарили ракетами С-300 по житловому комплексу [ Редагувати ]
російські війська сьогодні вночі, 18 березня, завдали ракетного удару по Запоріжжю з використанням ракет С-300, пошкодивши житловий комплекс.
Про це повідомляє в Telegram Запорізька ОВА.
"Рашисти в черговий раз атакували мирне місто. Ракети С-300 були спрямовані на територію одного з житлових комплексів. Снаряди потрапили до одного з об'єктів комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено поряд житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи", - йдеться у повідомленні. повідомленні ОВА.
За даними секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування, люди не постраждали. На місці прильоту працюють усі відповідні служби.
по темі
У Запоріжжі з-під завалів будинку, зруйнованого вночі ракетою рашистів, врятували дівчину та її кота. Катерина Мельник п'ять годин провела під уламками будівлі, весь цей час вона обіймала свого кота
Обласний центр окупанти обстріляли посеред ночі - били ракетами С300. У житловому будинку зруйновано понад десять квартир. Усі подробиці - в матеріалі.
В тимчасово окупованому Мелітополі загарбники продовжують примусову паспортизацію населення
В окупованому Мелітополі пролунав вибух - палає автомобіль. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
У вівторок вранці, 14 березня, у Чорному морі знаходиться на чергуванні один підводний корабель, здатний нести на собі 4 ракети типу "Калібр"
Сьогодні ми відзначаємо День добровольця - доволі молоде свято, яке пише свою історію з 2014 року - від Революції Гідності. Своїми історіями життя та боротьби поділилися кілька бійців територіальної оборони та добровольчих формувань із Запоріжжя.