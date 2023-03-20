У понеділок, 20 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії Володимир Назаренко оцінив можливості путіна розпочати нову мобілізацію.

Я сумніваюся в успіхах - це недодиктатор, він не може підняти батальйони на атаку. Він не може підняти сотні бійців, ми звикли як недодиктатори, маршали Радянського Союзу часів Другої Світової війні, ці криваві маршали підіймали 1000 бійців на штурмові атака і клали просто в пусту тисячі життів. Цей блазень, який засів в бункері, не може навіть такого досягти. Тому, я сумніваюся в його успіхах і можливостях мобілізувати ще 400 000 живого мʼяса.Вони й цих не можуть нормально підготувати. Якби він міг мобілізувати - він давно б мобілізував, а не розтягував би цю ганьбу на весь світ.