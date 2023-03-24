Волонтери просять про допомогу у придбанні тягача MAN, який зможе суттєво допомогти нашим медикам та бійцям у боротьбі з окупантами.

Про це у Facebook повідомив волонтер-парамедик Юрій Бондар (Шаман).

"Цього разу шановне товариство я буду просити допомоги, яка трохи здивує вас. Отже відкриваємо збір на тягач MAN.

Саме так і це не опечатка, нажаль, а крайня необхідність. Інколи у медиків бувають і досить нестандартні прохання та потреби. Внесу трохи ясності , щоб кожен міг зрозуміти для чого тягач медикам і його призначення. Отож для забезпечення належної медичної допомоги ми потребуємо АП-шку, автоперевязочна на колісному шасі. Придбати готовий варіант ми не спроможні тому, що вартість готового рішення починається з 300.000 тисяч євро. Але нема зле, щоб не вийшло на добре. Нам запропонували надзвичайно хороший і готовий варіант АП, але на базі причіпа. Саме тому нам потрібен тягач , який буде перевозити цей стабілізаційний пункт на колесах. Ціна питання хорошого тягача , щоб реально працював , а не завдавав клопотів 25.000 тис доларів США", - каже волонтер.

Юрій Бондар просить поширити та підтримати збір.

"Всіх друзів, товаришів, великий бізнес та дрібний, хто має можливість фінансово допомогти долучайтесь.

Я вам обіцяю, клянусь і гарантую, цей проект виправдає себе на всі 1000% а це врятовані життя та здоров’я бійців", - каже він.

Реквізити для допомоги

https://send.monobank.ua/jar/7zkUyurpyZ

Бути добру !

Pay Pal

[email protected]

Ощадбанк

5167 4989 8079 9138

Бондар Юрій

IBAN UA183257960000026204504953385

Приват Банк

4149 4998 0484 0971

Mono

5375 4112 0424 9986