У Краматорську прорвало дамбу та підтопило будинки [ Редагувати ]
У Краматорську прорвало дамбу одного із водосховищ, підтопило будинки. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.
Березневий снігопад продовжує коїти лиха – розбило частину конструкції дамби, збільшився викид води.
Наразі всі відповідні служби працюють на місцях. Влада міста намагається зменшити потік води
Внаслідок НП вже підтопило будинки у селищах під Краматорськом. Деяких місцевих жителів вимушено евакуювали.
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