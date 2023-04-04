Російські війська ввечері 4 квітня скинули з винищувачів Су-35 дві авіабомби на село Печенюги в Чернігівській області. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Близько 17:31 від диспетчера ДСНС надійшло повідомлення, що в с. Печенюги горить приватний будинок та господарські споруди.



Як стало відомо, загоряння сталося в результаті авіаційного удару, який здійснили два російських Су-35. За попередніми даними, винищувачі рф скинули на населений пункт дві бомби. Про потерпілих інформації поки не надходило.

"Суспільне" повідомило, що внаслідок бомбардування отримав поранення місцевий житель. Його доправили до лікарні. За словами директора Новгород-Сіверської лікарні Оксани Черненко, чоловік отримав травми середнього ступеня важкості, його оперують.