Яскравий спалах в небі увечері 19 квітня помітили не лише в Києві, а й у деяких білоруських містах. Зокрема, Гомелі та Мозирі.

Про це повідомляє білоруське видання "Наша Ніва".

"Яскравий спалах зафіксували в Гомелі та Мозирі. Водночас його бачили й на півночі України", - йдеться в повідомленні.

Також видання публікує фото яскравого спалаху, яке зафіксували в Білорусі.

Нагадаємо, що вчора ввечері жителі Києва та області стали свідками незвичного явища. В небі близько 22:00 був яскравий спалах. Після в чого в столиці та області оголосили повітряну тривогу та повідомили про повітряний об'єкт.