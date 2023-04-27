Служба безпеки України викрила ще одну російську агентку серед українських топпосадовців. Фігуранткою є очільниця Полтавського районного суду, яку фсб завербувала для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Про це повідомляє СБУ.

На російську спецслужбу служителька Феміди вийшла за власної ініціативи на початку повномасштабного вторгнення рф. На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.

Після захоплення південного міста жінка добровільно залишилась на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Там вона дала згоду представнику фсб рф на негласне співробітництво на користь країни-агресора.

Наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов" з Маріуполя до району Мангуша.

Тоді за її "наводкою" загарбники намагалися виявити місцезнаходження українських військових.

Крім того, зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними. Якщо чула заперечення - "здавала" людей до російських каральних органів.

Однак, влітку минулого року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалась до Полтавського райсуду.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю і поетапно задокументували злочинні дії. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Головою Полтавського райсуду з липня 2022 року є Лариса Богомолова, яка раніше працювала в Бердянському міськрайонному суді.