Близько 1,5 мільйона дітей опинились в рф та на окупованих територіях і те, що відбувається із дітьми - це однозначно геноцид. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив виконавчий директор благодійної організації "Save Ukraine", уповноважений президента України з прав дитини (2014-2021) Микола Кулеба.

"Така кількість дітей, яка з 2014 року була депортована до рф - це вражаюче. Близько 1,5 мільйона дітей опинились і в рф, і на окупованих територіях і те, що відбувається із дітьми - це однозначно можна класифікувати як геноцид. Росіяни всіляко намагаються приховати свої злочини і вони рятували дітей. Це повністю перевернута реальність, в якій вони живуть і яку намагаються поширювати по всьому світу", - заявив Кулеба.

Він додав: "Ми вже повернули 96 дітей і щойно завершили нашу шосту рятувальну місію. Все це підтерджує докази військових злочинів рф. Я сподіваюсь, що після того як постане путін і марія львова-бєлова і всі, хто причетний до цього в суді - усі ці кейси врятованих нами дітей будуть розглянуті і будуть винесені вироки".

Також він розповів про труднощі з поверненням дітей назад в Україну.

"Росіяни досить часто змінюють дислокацію цих дітей і переміщують їх з місця на місце. Тепер вони влаштовують дітей до прийомних родин, під опіку. От зараз одну дитину ми забирали із прийомної родини, яка незаконно була туди поміщена. Вони тимчасову опіку призначили дитині, яка була викрадена з окупованої території. Попри те, що у тієї людини, яка викрала цю дитину була копія свідоцтва про народження, вони видають російське свідоцтво. Далі вони беруть відбитки, роблять експертизи і роблять документи на отримання російського паспорту. Ми врятували дитину в останні хвилини. Ми б могли навряд чи потім знайти її. Тож росіяни використовують не тільки всі засоби впливу на поведінку дитини, вони маніпулюють свідомістю дітей", - резюмував він.