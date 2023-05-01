У Повітряних силах показали уламки ракети росіян (фото) [ Редагувати ]
Українські військові під час масованого удару росіян 1 травня збили в центрі країни ворожу ракету.
Про це повідомляє Повітряне командування "Центр".
"Результативне нічне полювання", - йдеться у повідомленні.
У ЗСУ зазначили, що це результат роботи воїнів зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр".
"Б’ємо окупанта на всіх його підступах!", - додали у командуванні.
Як повідомлялося, сьогодні вночі, 1 травня, війська РФ близько 02:30 атакували Україну з літаків стратегічної авіації - дев'яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська область) та двох Ту-160 з району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, 15 з яких було збито.
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