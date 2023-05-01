Українські військові під час масованого удару росіян 1 травня збили в центрі країни ворожу ракету.

Про це повідомляє Повітряне командування "Центр".

"Результативне нічне полювання", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ зазначили, що це результат роботи воїнів зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр".

"Б’ємо окупанта на всіх його підступах!", - додали у командуванні.

Як повідомлялося, сьогодні вночі, 1 травня, війська РФ близько 02:30 атакували Україну з літаків стратегічної авіації - дев'яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська область) та двох Ту-160 з району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, 15 з яких було збито.