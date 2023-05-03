Окупанти скинули на Сумщину дві авіабомбами КАБ: зруйнований навчальний заклад і підприємство [ Редагувати ]
Вночі та зранку російські війська двічі обстріляла населені пункти Свеської та Новослобідської громад Сумщини. Зафіксовано 9 вибухів, повідомили в Сумській ОВА.
Вночі росіяни нанесли авіаудар (2 авіабомбами КАБ) по навчальному закладу й підприємству в селищі Свеса. Зранку ворог бив з мінометів по території Новослобідської громади - 7 вибухів. Попередньо - без жертв.
Також вночі рашисти вдарили ракетами по Запоріжжю, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
Знову під прицілом ворожих ракет опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста. В результаті атаки один будинок зруйновано повністю, два мають сильні ушкодження, ще у близько 40 вибито вікна та пошкоджено покрівлі.
На щастя обійшлося без жертв і травмованих.
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