Жителів Нікополя попередили про загрозу обстрілу [ Редагувати ]
Російські війська ведуть підготовку до можливого обстрілу міста Нікополь ввечері середи, 3 травня. Містян просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Про це повідомляє Telegram-канал голови Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.
"Освітлювальний боєприпас над Нікополем. Ворог готується до обстрілу міста", - написав Євтушенко.
За його словами, було також помічено активність ворожої артилерії.
Жителям міста радять зберігати спокій та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
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