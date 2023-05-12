У небі над кремлем замайорів український прапор (фото) [ Редагувати ]
У пʼятницю, 12 травня, у небі над червоною площею у москві запустили український прапор на повітряних кульках.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Прапор України пролетів і над кремлем у столиці рф.
Поки невідомо, хто запустив український прапор над червоною площею.
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