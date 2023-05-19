"Ми про це не оголошували": в Україні відповіли про збиття винищувача рф системою Patriot [ Редагувати ]
У Повітряних силах наразі не підтвердили дані CNN щодо збиття російського винищувача протиповітряною системою Patriot.
Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода".
"Ми про це не оголошували. Ми коли щось збиваємо - ми про це оголошуємо в себе на сторінці. В нашій інфографіці з'являються літачки чи крилаті ракети. Ми не оголошували - значить про це оголосить хтось інший", - сказав Ігнат.
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