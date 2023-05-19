У Повітряних силах наразі не підтвердили дані CNN щодо збиття російського винищувача протиповітряною системою Patriot.

Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода".

"Ми про це не оголошували. Ми коли щось збиваємо - ми про це оголошуємо в себе на сторінці. В нашій інфографіці з'являються літачки чи крилаті ракети. Ми не оголошували - значить про це оголосить хтось інший", - сказав Ігнат.