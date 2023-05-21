Окупанти вивели у Чорне море додатковий ракетоносій з "Калібрами" та посилює розвідку безпілотниками. Окупанти можуть атакувати Україну на тлі саміту G7. Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вчора надвечір ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Стало 2 підводних човна, два ракетоносії - це 8 ракет типу "Калібр".

За її словами, росіяни намагаються наростити напруження на тлі саміту G7 в Японії, куди поїхав президент України Володимир Зеленський. Гуменюк не виключає, що окупанти можуть вдатися до атак.

Ми звертаємо увагу всіх - бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги і стежити за активністю ворожої авіації.

Також, за її словами, армія рф активізувала розвідку дронами. Вона пояснила, що ворог почав активно збирати інформацію після заяв про підготовку України до контрнаступу.

Варто зазначити, що росія з початку повномасштабного вторгнення активно використовувала море для атак України. Зокрема, восени минулого року саме з Чорного моря ворог активно атакував інфраструктуру України ракетами.