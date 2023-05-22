У понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області росії, губернатор якої заявив про нібито захід ДРГ на територію Грайворонського округу, впав вертоліт, ймовірно, в районі селища Прохорівка. За попередніми даними, йдеться про Мі-8.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

У МВС Бєлгородської області ввели план "Едельвейс", а також оголосили загальний збір із усіх відділів поліції російського регіону.

За інформацією Baza, місце ймовірного падіння – Прохорівка. Селище знаходиться приблизно за 100 км від кордону з Україною.