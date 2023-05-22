У Бєлгородській області впав гелікоптер: оголошено плани "Перехоплення" та "Едельвейс" [ Редагувати ]
У понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області росії, губернатор якої заявив про нібито захід ДРГ на територію Грайворонського округу, впав вертоліт, ймовірно, в районі селища Прохорівка. За попередніми даними, йдеться про Мі-8.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
У МВС Бєлгородської області ввели план "Едельвейс", а також оголосили загальний збір із усіх відділів поліції російського регіону.
За інформацією Baza, місце ймовірного падіння – Прохорівка. Селище знаходиться приблизно за 100 км від кордону з Україною.
по темі
Росіяни проводять термінову евакуацію ядерних боєприпасів зі сховища, що знаходиться у Бєлгородській області
Парламентська асамблея НАТО визнала злочини росії проти України геноцидом, а терористичний режим країни-агресора - рашизмом
Українські військові виявили позицію, де росіяни сховали свою гаубицю Д-20
Російському диктатору володимиру путіну доповіли про диверсії у Бєлгородській області, які організовують бійці "Русского добровольческого корпуса"
У понеділок, 22 травня, у селі Замостя Грайворонського міськокругу Бєлгородській області росії пролунали вибухи