Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Минулої доби українські воїни ліквідували ще 980 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 215 640 одиниць живої сили. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 215 640 (+980) осіб ліквідовано;
- танків - 3926 (+17) од.;
- бойових броньованих машин - 7631 (+24) од.;
- артилерійських систем - 3736 (+19) од.;
- РСЗВ - 601 (+1) од.;
- засоби ППО - 362 (+0) од.;
- літаків - 314 (+0) од.;
- гелікоптерів - 299 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3300 (+37) од.;
- крилаті ракети - 1183 (+7) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6461 (+33) од.;
- спеціальна техніка - 509 (+2) од.;
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